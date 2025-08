DENUNCIAN QUE UNOS 10 MIL DERECHOHABIENTES DE PEMEX, ENTRE ELLOS JUBILADOS DE LA SECCIÓN 47, NO RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA DESDE HACE 4 SEMANAS

Trabajadores jubilados de Pemex denunciaron que desde hace cuatro semanas no reciben atención médica en los consultorios de Medimac en Mérida, situación que afecta a unos 10 mil derechohabientes. Víctor Espadas López, presidente del Departamento de Jubilados de la Sección 47 del STPRM, viajó desde Ciudad del Carmen para encabezar una protesta pacífica y visibilizar la crisis sanitaria, señalando que el 80% de los jubilados necesita medicamentos de control para padecimientos graves como diabetes, hipertensión e incluso cáncer. Afirmó que esta situación pone en riesgo la vida de muchos ex trabajadores y que no permitirán que nadie muera por falta de atención médica.

Espadas López hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y no se deje engañar por reportes administrativos que muestran una realidad distinta. Denunció que el cierre de los consultorios de Medimac presuntamente responde a la falta de pagos por parte de Pemex, mientras los jubilados enfrentan costos de medicamentos que van de 700 a 10 mil pesos al mes y reembolsos que tardan hasta seis meses. Advirtió que, de confirmarse la falta de solvencia de Medimac, esta incurriría en incumplimiento contractual, pues la atención médica no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia, responsabilizando tanto a la empresa como a Pemex de la grave crisis que atraviesan los derechohabientes.