COMANDO ARMADO “LEVANTA” A 4 PERSONAS EN CALAKMUL Y LUEGO LAS ABANDONA CON VIDA; UNA RESULTA HERIDA DE BALA

Calakmul.- Un violento hecho se registró la tarde de ayer miércoles en el asentamiento irregular El Palmar, cercano al ejido Ley de Fomento Agropecuario, donde un grupo de hombres armados privó de la libertad a 4 personas, entre ellas una mujer, y una víctima sufrió una herida de bala al intentar escapar.

Según los primeros reportes, los agresores llegaron en varias camionetas hasta una vivienda del asentamiento, y tras someter a golpes a 2 hombres y 1 mujer, los sacaron por la fuerza para llevarlos a un callejón cercano, donde continuaron golpeándolos.

En medio de la agresión, uno de los hombres aprovechó un descuido para intentar huir, pero uno de los delincuentes le disparó e hirió. En ese momento, un campesino que caminaba rumbo a su parcela pasó por el sitio y fue testigo de lo ocurrido. Los sujetos armados también lo capturaron, golpearon y agregaron al grupo de víctimas.

Más tarde, los 4 fueron subidos a dos camionetas y trasladados hasta las inmediaciones del ejido Narciso Mendoza, cerca de la cabecera municipal de Xpujil, donde fueron abandonados con múltiples lesiones.

Aún no se sabe el motivo de esta violenta agresión, en tanto las autoridades ya investigan los hechos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Cabe señalar que en un boletín con fecha de hoy jueves 20 de julio, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó que tras recibir reporte, agentes se trasladaron a las inmediaciones de la comunidad de Ley de Fomento Agropecuario, en el Municipio de Calakmul, para confirmar que hubo detonaciones de arma de fuego, pues hallaron indicios, y luego detuvieron a 3 personas relacionadas con ese hecho.