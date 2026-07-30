APRUEBAN REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE CAMPECHE SOBRE EL PODER JUDICIAL Y REVOCACIÓN DE MANDATO

El diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad aprobó el dictamen que armoniza la Constitución Política del Estado de Campeche con las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial y de revocación de mandato.

El legislador señaló que, con esta aprobación, se adecuará el marco jurídico estatal a las disposiciones nacionales, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica y el proceso legislativo en beneficio de las y los campechanos.

Indicó que el dictamen será turnado a la Mesa Directiva para continuar con el procedimiento legislativo y posteriormente ser sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado.