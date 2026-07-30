TRANSPORTISTAS DE JOSÉ MARÍA MORELOS BUSCAN REUNIÓN CON EL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES

Directivos de la empresa Transporte Morelos acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el secretario de Gobierno de la administración de Layda Sansores San Román, con el objetivo de retomar el diálogo y dar seguimiento a los acuerdos relacionados con la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC).

El representante de la empresa, Ernesto Martínez, informó que desde mayo han solicitado una reunión para revisar el proyecto que les fue requerido y avanzar en los temas pendientes.

Señaló que la empresa mantiene el servicio en colonias como Minas, Bellavista, Elvia María, Josefa Ortiz de Domínguez, Cumbres, Malagón, San José El Alto, Villa Cabra y Santa Lucía, entre otras, aunque actualmente opera con 12 camiones, situación que ha reducido las corridas y provocado inconformidad entre algunos usuarios.