OPINIÓN: CON 1.8 MDP Y UN DRON DE “TEMU” LAYDA QUIERE TAPAR 5 AÑOS DE DESAPARECIDOS EN EL SUR | Por M.A. BAZÁN MAPEN

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CRÍTICA 5toInforme

28/07/26

A casi cinco años de dejar a Campeche en el abandono, la gobernadora Layda Sansores descubrió que en Campeche desaparece gente.

Ahora, rumbo a su Quinto Informe de Gobierno 2025-2026, anuncia con bombo y platillo que “invertimos 1.8 MILLONES DE PESOS EN EQUIPAMIENTO PARA

BÚSQUEDA DE PERSONAS”.

En las fotos del show: Layda de pelo rojo platicando con una policía estatal, Marcela Muñoz Martínez con cara de aburrida sentada junto a las patrullas SPSC 0785, y el equipo estrella: un dron que parece de Mercado Libre, 4 radios satelitales chinos con etiqueta UN3481, dos chalecos tácticos de la SPSC y un carrito Can-Am Maverick para pasear en el monte.

1.8 millones. Eso es lo que vale una vida en Campeche para este gobierno y los “matraqueros” de cuarta difunden este logro.

LA BURLA:

Mientras Layda presume un dron, en el sur del estado – Escárcega, Candelaria, Carmen, Calakmul – la gente desaparece y no la buscan. El corredor Escárcega – Xpujil es tierra de nadie. Levantones del narco, trata, desapariciones de migrantes, jóvenes que salen y no vuelven. Las madres buscadoras llevan 3 años pidiendo exactamente esto: radios, drones, vehículos todo terreno, y Layda les cerró la puerta del Palacio.

Hoy que necesita foto para el informe, les tira migajas.

¿1.8 millones? La SPSC de la Dra. Marcela Muñoz se gastó más de 300 millones en patrullas rentadas que no sirven. Su Martes del Jaguar cuesta 2 millones por programa. Pero para buscar a los desaparecidos, solo 1.8 millones.

Es una burla. Es una limosna electoral.

EL SUR ARDE Y EL GOBIERNO POSA PARA LA FOTO:

Campeche ya no es el estado más seguro. Eso es un mito de Layda. En Escárcega los reportes de personas no localizadas se triplicaron en 2024-2025 según la propia Comisión Estatal de Búsqueda. En Carmen, Ciudad del Carmen es foco rojo nacional de delitos vinculados a narcomenudeo. Y en Xpujil, la zona limítrofe con Quintana Roo, el crimen organizado opera con total impunidad.

¿Con un Maverick y dos radios van a entrar a la selva de Calakmul a buscar fosas?

ARTÍCULOS LEGALES QUE ESTE GOBIERNO HA VIOLADO POR OMISIÓN:

Constitución Política Art. 21 y Art. 73 Fracc. XXI: Obliga al Estado a garantizar la seguridad pública y a implementar políticas reales de prevención y búsqueda de personas, no simulaciones.

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, Art. 49, 50, 134 y 137:

El Estado está obligado a tener una Comisión Local de Búsqueda con presupuesto suficiente, personal capacitado y tecnología de punta. 1.8 millones es una violación flagrante al principio de presupuesto progresivo y no regresivo.

Ley General de Víctimas, Art. 7 y 40: Toda víctima indirecta – familias de desaparecidos – tiene derecho a una búsqueda inmediata, exhaustiva y con todos los recursos del Estado. Retrasar 5 años el equipamiento es revictimización institucional.

Ley de Adquisiciones del Estado de Campeche, Art. 22 y 31: ¿Dónde está la licitación de esos 1.8 millones? ¿A quién se le compró el Maverick y los drones? ¿Otra compra directa a proveedores amigos del hijo de Marcela?

Código Penal del Estado de Campeche, Art. 174 Ter – Desaparición Forzada: La omisión del Estado en la búsqueda también genera responsabilidad penal para servidores públicos que, teniendo la obligación, no actúan.

Gobernadora, Campeche no necesita su dron para la foto del 5to Informe. Necesita que aparezcan los más de 100 campechanos que siguen desaparecidos en su sexenio y que usted ignoró hasta que le tocó tomarse la foto con la policía.

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