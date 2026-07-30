¿UNA OBRA MÁS QUE FORTALECE A CAMPECHE? ESTE SÁBADO LAYDA DEVELARÁ LA ESTATUA DEL GUARDIÁN DE LA SELVA EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA

Como parte de las obras “que fortalecen nuestra entidad” y siguen escribiendo la historia de nuestro Estado, el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche invitó a acompañar a la gobernadora Layda Sansores a la develación del Guardián de la Selva este sábado 1 de agosto a las 17:45 horas en Plaza de la República.

El evento, aclara, es el marco del V Informe de la mandataria estatal y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Campeche.

Como se recordará, la noche del pasado 28 de este mes de julio, personal del Gobierno de Layda Sansores instaló y tapó un jaguar gigante de 3 millones de pesos en ese lugar, para su evento.