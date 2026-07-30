EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS PROTEGIENDO ¡A LOS DELINCUENTES!

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi reveló que el 65.9% de los pobladores de la capital campechana se sienten inseguros. Una cifra histórica más para complementar el quinto informe de Layda Sansores: dos de cada tres ciudadanos perciben que su gobierno no brinda seguridad, y así lo confirman también los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional al corte de 2025.

Dichos datos exhiben que aumentaron 47% los homicidios, 82% los feminicidios, 21% la violación equiparada, 364% lo robos en casa habitación, 787% los daños a la propiedad, 137% el narcomenudeo y 958% las lesiones. Pésimos resultados que reflejan el nefasto desempeño del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores y su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez. ¿Por qué no la han cesado? ¿Por qué la protegen tanto?

La sociedad campechana sospecha que Marcela Muñoz se encarga de que las “estrategias” de seguridad protejan a los criminales, pues tienen inconfesables compromisos con ellos. Recuerde que la periodista Anabel Hernandez denunció que Layda Sansores financió su campaña electoral con dinero ilegal que recibió de la mafia huachicolera. En lo que va de 2026 se contabilizan más de 45 homicidios, más los que acumule la guanajuatense en lo que resta del año. Un fracaso total.

ADVIERTEN COLAPSO EN SISTEMA DE SALUD.

La columna “¿Será?”, del diario 24 Horas, advierte lo que médicos de todo el país vienen publicando en redes sociales: Anticipan el colapso del sistema de Salud, el cual ha sido pésimamente administrado y saqueado por los gobiernos de Morena. El descomunal desfalco perpetrado por Andrés Manuel López Obrador al Insabi ha tenido repercusiones severas que hoy sepultan a las instituciones médicas, y no hubo ningún detenido por ello. Reproducimos.

“Personal médico del sector público cuenta que el sistema de Salud está al borde del colapso. Médicos, enfermeras, camilleros y hasta administrativos, alistan un pronunciamiento por la insuficiencia de servicios e insumos en los diferentes hospitales del país… Nos dicen que, en las últimas semanas, hay casos en los que han tenido que operar con material ‘pirata’ qué no sólo pone en riesgo la práctica médica, sino, es la mayoría de los casos, la vida de los pacientes que se someten a procedimientos como quimioterapias o biopsias.”

Esto es resultado de las pésimas políticas implementadas en el sector Salud por los corruptos gobiernos de Morena. Campeche no es ajeno a las consecuencias, pues continúa el desabasto de medicamentos, es limitada la atención médica y los hospitales públicos están rebasados por la falta de personal, insumos y medicinas. Ante este problema, Layda Sansores guarda silencio cómplice, ha sido incapaz de levantar la voz para denunciar el abandono criminal del gobierno federal a los enfermos.