ANOMALÍAS POR MÁS DE $21 MILLONES DETECTA LA ASECAM EN LA CUENTA 2024 DE LA FUNDACIÓN “PABLO GARCÍA”

-El diputado morenista con licencia Carlos Ucán estuvo al frente de ese organismo del 2021 hasta el año en revisión, y hoy está a cargo Jamile Moguel.

Circula en redes.- De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, recién aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado, la Fundación “Pablo García”, dirigida por Jamile Moguel Coyoc, acumuló por lo menos 9 observaciones relacionadas con el presunto mal manejo de recursos públicos por 21 millones 90 mil 590 pesos.

Cabe recordar que el diputado local morenista con licencia Carlos Ucán Yam estuvo al frente de esa fundación desde el 4 de octubre de 2021 hasta octubre de 2024.

Una observación corresponde a erogaciones por 825 mil pesos para el pago de Becas Extraordinarias, sin que exista evidencia documental que acredite el cumplimiento de las reglas de operación.

Otra, a un gasto de 152 mil 504.56 pesos por la reparación de un automóvil Kia Rio rojo, modelo 2023, sin justificar la necesidad del servicio, sin documentación que formalice la operación y con inconsistencias en el acta de entrega-recepción, además de que el vehículo no se encuentra resguardado en las instalaciones de la dependencia.

El informe también señala que durante el ejercicio fiscal 2024 la Fundación obtuvo ingresos excedentes por 6 millones 267 mil 437 pesos, cuyo ejercicio no fue aprobado por la Junta de Gobierno, por lo que no se acredita que esos recursos se destinaran a los fines previstos por la ley.

Asimismo, se detectó una ampliación presupuestal injustificada por 12 millones 483 mil 647.75 pesos, al no existir una fuente de ingresos que respaldara dicho incremento, lo que provocó inconsistencias entre los ingresos devengados al 31 de diciembre de 2024 y los ingresos modificados.

A ello se suma el gasto de un millón 362 mil 2.76 pesos registrado en la partida 441 Ayudas diversas, sin evidencia del programa asistencial que originó los apoyos, ni comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y sin la publicación de los beneficiarios en los formatos de ayudas de la página oficial de la Fundación.

Fuente: La Barra Noticias.