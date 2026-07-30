REMANENTES DE LA ONDA TROPICAL 22 DEJARÁN TORMENTAS, TURBONADAS Y POSIBLE GRANIZO EN LA PENÍNSULA

– Mañana ingresaría una nueva onda tropical

Las condiciones meteorológicas se deteriorarán este jueves en gran parte de la Península de Yucatán debido a los remanentes de la onda tropical número 22, en combinación con inestabilidad en los niveles superiores de la tropósfera.

El pronóstico indica lluvias y tormentas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de actividad eléctrica, rachas intensas de viento conocidas como turbonadas y probabilidad de caída de granizo.

En Yucatán se prevén las afectaciones más importantes, con tormentas fuertes generalizadas y acumulados de lluvia de entre 25 y 50 milímetros en la mayor parte del estado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 39 grados Celsius, mientras que las mínimas para el amanecer del viernes serán de 24 a 26 grados. Los vientos serán del este con velocidades de 10 a 45 kilómetros por hora.

Para Campeche se esperan tormentas moderadas y dispersas, principalmente en las regiones occidente y norte, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros. Las temperaturas máximas alcanzarán de 32 a 37 grados y las mínimas se ubicarán entre 22 y 27 grados. Los vientos serán variables con velocidades de 10 a 40 kilómetros por hora.

En Quintana Roo se pronostican lluvias ligeras y dispersas, con acumulados menores a 5 milímetros. Las temperaturas máximas estarán entre 32 y 38 grados, mientras que las mínimas serán de 24 a 27 grados. Los vientos del este se mantendrán entre 10 y 40 kilómetros por hora.

El pronóstico señala que las lluvias continuarán el viernes con el ingreso de una nueva onda tropical, la cual mantendrá el potencial de tormentas en la región. Para el sábado y domingo se espera una disminución gradual en la distribución e intensidad de las precipitaciones.