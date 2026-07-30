PROPUESTA DE SHEINBAUM DE DERECHO DE LAS AUDIENCIAS CHOCA CONTRA LEY PARA PROTEGER A PERIODISTAS EN CAMPECHE: HERNÁNDEZ MACDONALD

-En octubre debemos tener la normativa para que quien intente, ya sea servidor público como gobernador o alcalde, censurar a algún medio, sea sancionado de manera ejemplar.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández MacDonald, advirtió que la propuesta de derecho de las audiencias presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo choca no sólo contra la Ley de Protección a Periodista que se trabaja en el Congreso del Estado, sino también contra la congruencia de Morena, pues antes hasta decían “benditas redes sociales” y acusaban a supuestos corruptos sin ningún tipo de censura, pero ahora que es Gobierno exhibe su doble moral y quieren censurar lo que ellos hicieron.

Y remarcó: “Si no hubieran tenido (los morenistas) la apertura de las redes sociales, no hubieran llegado al poder, pero ahora quieren desaparecer lo que tanto apoyaron, pero no lo vamos a permitir, porque aquí no sólo se trata de medios de comunicación y periodistas, pues muchos usamos las redes para informarnos y disentir”.

Así, continuó, al rato no vamos a poder, por ejemplo, señalar que se gastaron cerca de 10 millones de pesos en el barquito del malecón en lugar de usarlos en quimioterapias, y el medio que lo diga puede tener algún tipo de sanción, porque ellos van a poder decidir qué es verdad y qué no, pero por qué no empiezan con las mañaneras, que es retahíla de mentiras.

Hernández MacDonald resaltó que en Campeche hay medios que han sido perseguidos y objeto de denuncias, para tratar de callarlos de muchísimas formas, por lo tanto, le decimos a la presidenta que no se lo vamos a permitir.

Por último, dijo que a más tardar la primera semana de octubre próximo “tenemos que tener una ley estatal que proteja a los periodistas y medios de comunicación, para que quien intente, ya sea servidor público como gobernador, alcalde u otro, sabotear o censurar a algún medio, sea sancionado de manera ejemplar, como inhabilitación o cárcel”.