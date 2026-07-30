DE BARQUITOS, CUBOS Y ESPERPENTOS

Quieren ‘tapar el ojo al macho’ con tres esperpentos colocados en las zonas más visitadas de la ciudad, como para intentar dejar alguna huella, aunque la realidad es que se trata de obras inútiles…

–“No deja de sorprendernos la Tía gobernanta con sus ocurrencias, afirmó categórico el bolero don Memín. No contenta con la instalación de su barquito de latón adornado con foquitos navideños, a la señora también se le ocurrió la idea de instalar un “cubo informativo” y un jaguar de metal en la Plaza de la República, como actos previos a la lectura de su quinto informe de Gobierno”.

–“Se confirma que hay desesperación en su Gobierno por la falta de resultados, observó seriamente don Julián. Quieren ‘tapar el ojo al macho’ con tres esperpentos colocados en las zonas más visitadas de la ciudad, como para intentar dejar alguna huella, aunque la realidad de las cosas es que se trata de obras inútiles, en donde solamente se está derrochando el dinero en banalidades”.

–“Leí por ahí que en su ejercicio fiscal 2024, apuntó el poeta Casimiro, el Gobierno de la Tía no pudo ejercer mil 482 millones de pesos y al final del año los tuvo que devolver a la Federación. A lo mejor por eso es que ahora está gastando desesperadamente y sin ton ni son, dejando a un lado lo que son las prioridades y atendiendo solamente sus caprichitos” lamentó.

–“Lo del ‘cubo informativo’ es de verdad que una genialidad de sus asesores, aseguró doña Chela. Porque, ¿a quién, en su sano juicio se le va ocurrir meterse a esa carpa solamente para escuchar y ver las mentiras que nos receta la Tía gobernanta? En lugar de acercar esa información a la gente a través de las redes sociales o los medios tradicionales de información, se les ocurre que los ciudadanos tienen que ir a ese sitio para informarse. Ahora sí que están haciendo todo al revés” subrayó.

–“La razón de que la campaña de difusión no se haga por las vías acostumbradas, agregó don Memín, es muy sencilla. Tanto la mandataria como sus asesores saben que si lo hacen todos los comentarios que recibirán van a ser negativos y seguramente que se escapará una que otra mentadita, por eso mejor lo hacen en su espacio y ahí todos calladitos”.

–“No es necesario escarbar mucho para ubicar quién es la persona que se está llenando los bolsillos con billetes a raíz de esas acciones, observó don Julián. Por ser una labor propia de comunicación social, es seguro que la Chacha Wallas está cobrando un dineral por esas ‘campañas informativas’ que no informan nada pero que sí generan facturas millonarias. No olviden que estamos en el año de Hidalgo” señaló.

–“Lo del monumento al jaguar la verdad es que la señora ya se había tardado en sacarlo. Si para ella todo tiene qué ver con ese felino, solo faltaba que colocaran un adefesio emulando al animal, en alguna parte del Centro Histórico y ya lo hicieron. ¿En qué ayuda al pueblo noble y sabio (pero pobre)? En nada, pero sus promotores seguramente que se llevan sus buenas comisiones” aseveró doña Chela.