jueves, julio 30, 2026
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HOMBRE SUFRE QUEMADURAS AL REVISAR EL ANTICONGELANTE DE SU VEHÍCULO

San Francisco de Campeche.- Una persona sufrió quemaduras en el pecho luego de revisar su vehículo sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que el agua del depósito del anticongelante le cayera encima y le ocasionara las lesiones.

El hecho ocurrió en la plaza San Juan, donde la unidad quedó detenida tras presentarse el problema mecánico.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindarle asistencia médica. Agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento de lo sucedido.

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