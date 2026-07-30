EXCOORDINADOR DE LIZ HERNÁNDEZ Y EXPRIISTAS SE INCORPORAN A LA NUEVA DIRIGENCIA DEL PVEM

La nueva dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incorporó a su estructura a Heberto Brown Cámara, excoordinador de la campaña de Liz Hernández, así como a perfiles provenientes del PRI, en medio de la salida de diversos cuadros políticos de Morena.

Como parte de la reorganización interna del partido, la Coordinación Estatal del PVEM entregó nuevos nombramientos para fortalecer su estructura rumbo a la siguiente etapa política.

• Secretaría de Estrategia Electoral: Ing. Heberto Brown Cámara.

• Secretaría de Comunicación Social: Lic. Ángel Eduardo Lezama Canul.

• Secretaría de Sectores Productivos: Lic. Julián Alonso Pacheco Ucán.

• Secretaría de Ecología y Medio Ambiente: Biol. Yamaral Sulu Palafox.

• Secretaría de Capacitación y Participación Ciudadana: Lic. Rafael Ernesto Germán Orozco Gil.

La incorporación de estos perfiles ocurre en un contexto de movimientos internos en Morena, luego de que diversos militantes y fundadores han anunciado públicamente su salida del partido al manifestar desacuerdos con la conducción de la dirigencia estatal.

Algunos de esos exmilitantes han atribuido su decisión a diferencias con el presidente estatal de Morena, Erick Reyes León, y con decisiones políticas impulsadas por la gobernadora Layda Sansores San Román.