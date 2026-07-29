OPINIÓN: LOS SEPULTUREROS DE MORENA EN CAMPECHE: LAYDA SANSORES Y PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS |Por: Guillermo del Jesús Padilla Sierra

Paseíllo

Creer que en Campeche la tiene segura el partido en el poder y que podrá ganar la gubernatura resulta ingenuo y una falsa percepción de la realidad ante el enorme retraso que viven los campechanos bajo el frívolo desgobierno de Layda Sansores.

La marca “Morena” ya no será garantía de votos masivos e irreflexivos a su favor en la elección de 2027. Sus vínculos probados con el crimen organizado en varios estados de la República, la falta de resultados positivos en temas como inseguridad, crecimiento económico y generación de empleo, y la desfachatez de sus líderes exhibiendo riquezas turbias, hacen que la ciudadanía les pierda la confianza.

La imposición de Pablo Gutiérrez Lazarus como virtual candidato a la gubernatura, teniendo como único argumento su popularidad en redes sociales y pretendiendo colgarse la medalla de ser un excelente presidente municipal, es insostenible. Lo único que ha hecho es embellecer el malecón costero de Playa Norte, obra realizada por gobiernos priistas; las calles de concreto las ha financiado Pemex y el Gobierno Federal, obras por cierto pagadas al doble o al triple de su costo real y la recolección de basura están concesionadas a la iniciativa privada. Eso no basta para catalogar a Lazarus como un buen presidente municipal, tomando en cuenta además que lo realizado corresponde a tres trienios.

Analistas serios y de prestigio dan por perdida la gubernatura de Campeche para Morena y ubican a Movimiento Ciudadano, con Eliseo Fernández Montúfar, como el próximo gobierno, y eso que la campaña electoral legal aún no ha empezado.

Morena en Campeche no va a perder por la oposición. Va a perder por sus propios sepultureros: Layda Sansores, que convirtió el gobierno en un show de chismes, y Pablo Gutiérrez Lazarus, el alcalde de Facebook que en nueve años no hizo una sola obra con recursos propios y todo lo cobró al triple.

Son ellos los que van a enterrar a Morena en Campeche. Y Eliseo se los va a agradecer en las urnas.