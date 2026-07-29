CAMPECHE TIENE LA PEOR ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS: INEGI; CONTRACCIÓN DEL 5.2% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

La actividad económica de Campeche registró una contracción anual de 5.2 por ciento durante el primer trimestre de 2026, por lo cual la entidad se ubicó en el último lugar del país, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte señala que el retroceso fue consecuencia de la disminución de las actividades secundarias, que cayeron 6.7 por ciento, y de las terciarias, que descendieron 1.6 por ciento. En contraste, las actividades primarias crecieron 13.7 por ciento.

Las actividades secundarias, relacionadas con la minería, construcción, generación y distribución de energía, así como las industrias manufactureras, fueron las que más impactaron el resultado estatal, al restar 5.1 puntos porcentuales a la variación total de la economía de Campeche.

En el caso de las terciarias (comercio y servicios), Campeche también ocupó el último lugar nacional, al registrar una disminución anual de 1.6 por ciento.

Por el contrario, las primarias (agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal) mostraron un crecimiento de 13.7 por ciento, ubicando al Estado en la posición 12 entre las 32 entidades federativas.

El informe también indica que Campeche fue la entidad con el peor desempeño económico del país durante el periodo analizado y contribuyó con una reducción de 0.09 puntos porcentuales a la variación nacional.

En el análisis de la región sur-sureste, integrada por Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, la actividad económica presentó una disminución de 0.3 por ciento, mientras que Campeche fue el Estado con la mayor aportación negativa al comportamiento regional.

Al excluir la minería petrolera del análisis, la situación tampoco mostró una recuperación. La actividad económica de Campeche registró una caída anual de 4.7 por ciento, mientras las actividades secundarias sin minería petrolera disminuyeron 21.3 por ciento, siendo la segunda mayor reducción del país, únicamente detrás de Quintana Roo (22.7%).