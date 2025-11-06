¡SIN FRENO LAS QUEJAS POR TRANSBORDOS DEL KO’OX! ASCO DE PLAN, RECALCAN

Por medio de sus redes sociales, el usuario identificado como Mabeahca Stilo criticó las nuevas rutas del sistema Ko’ox al exponer que la ruta de al Esperanza, donde vive, tras darle una “santa vuelta por la Obregón” lo deja en La Ría, a la altura de La Ermita, y pregunta: “¿Por qué no llegar hasta el mercado en vez de agarrar otro inch Ko’ox?. Si quiero ir a Lerma tengo que llegar a la Universidad jajaja, qué buen plan, asco, asco”.

Las modificaciones, recalcó, son perdedera de tiempo, generan tanta fila y los camiones están al tope.

#AsídeMalGobiernaMorena