PIDEN VIGILAR A ALUMNOS PARA EVITAR QUE REALICEN RETOS VIRALES

iudad del Carmen.- Pobladores de Isla Aguada manifestaron preocupación ante el comportamiento de alumnos de la Escuela Secundaria ETI 35, pues han sido vistos realizando retos que ponen en riesgo su integridad física, como pasar corriendo bajo un tráiler cuyo motor está en marcha, en lo que contribuye la falta de supervisión en ciertos momentos del horario escolar y la influencia de tendencias virales en redes sociales.

La situación genera alarma debido a que Isla Aguada es un destino turístico catalogado como Pueblo Mágico, donde la imagen pública y el ambiente seguro de la comunidad deben prevalecer.

Padres y habitantes exhortan a la autoridad educativa a reforzar medidas de prevención, orientación y vigilancia, para evitar que estos comportamientos se sigan normalizando dentro y fuera del plantel.