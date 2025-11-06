PARADERO NUEVO DEL KO’OX AFECTA MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE ESTUDIANTES DEL CAM 4; PIDEN REUBICARLO

La comunidad del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 4 pidió sensibilidad y la intervención de las autoridades de movilidad y transporte para modificar la ubicación del paradero del sistema Ko’ox, instalado recientemente frente a la escuela, ya que afecta la movilidad y seguridad de sus estudiantes.

A través de un comunicado, el plantel —que brinda atención a niñas, niños y jóvenes con discapacidad— explicó que si bien los cambios en la ciudad no siempre son negativos, en este caso la instalación del paradero obstaculiza las rampas y espacios de acceso que son indispensables para el desplazamiento de los alumnos.

“Solicitamos amablemente el apoyo de las autoridades para intervenir y realizar el ajuste del paradero de transporte Ko’ox ubicado frente a la escuela. Al ser una escuela de educación especial, necesita del ajuste de rampas y espacios para el acceso y movilidad de los alumnos”, expusieron.

La comunidad educativa hizo un llamado a la sensibilidad y a la empatía para que se realice la modificación pertinente y se garantice un entorno seguro e incluyente para las personas con discapacidad.