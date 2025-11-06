CHOQUE CAMIÓN DE VA Y VEN CONTRA AUTO DEJA UNA PERSONA MUERTA Y DOS HERIDAS, UNA DE ELLAS DE GRAVEDAD

Mérida, Yucatán.- Sobre la calle ciento once por cincuenta y cuatro a con Circuito Colonias de Mérida, Yucatán, el aparatoso choque entre un camión de la empresa Va y Ven y un automóvil tipo Cupra dejó saldo de una persona sin vida y dos heridas, una de ellas grave.

En el coche falleció el conductor, mientras su acompañante, una mujer, sufrió lesiones que ponen en riesgo su existencia. El chofer del camión fue reportado con heridas.