jueves, noviembre 6, 2025
Lo último:
Yucatán

CHOQUE CAMIÓN DE VA Y VEN CONTRA AUTO DEJA UNA PERSONA MUERTA Y DOS HERIDAS, UNA DE ELLAS DE GRAVEDAD

Mérida, Yucatán.- Sobre la calle ciento once por cincuenta y cuatro a con Circuito Colonias de Mérida, Yucatán, el aparatoso choque entre un camión de la empresa Va y Ven y un automóvil tipo Cupra dejó saldo de una persona sin vida y dos heridas, una de ellas grave.

En el coche falleció el conductor, mientras su acompañante, una mujer, sufrió lesiones que ponen en riesgo su existencia. El chofer del camión fue reportado con heridas.

También te puede gustar

‘HUACHO’ DÍAZ, SUFRE APARATOSO ACCIDENTE

ALBUREAN AL GOBERNADOR DE YUCATÁN DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

Por jugar con papagayo cae del techo de su casa en #Yucatán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *