SIN AVANCES EN OPORTUNIDADES LABORALES CON LAYDA: QUERUBÍN

-“En obras del Tren Maya sólo ocuparon a campechanos en labores de limpieza, chapeo, colocación de mallas y postes y vigilancia”

A 5 años de la Administración de la gobernadora Layda Sansores, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Seguridad, Limpieza, Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Análogos y Servicios en General del Estado de Campeche, Querubín Peralta Ramos, afirmó que las oportunidades laborales para los campechanos continúan siendo limitadas, especialmente en el sector privado.

Expresó que a los únicos los trabajadores que les va bien son de los 3 niveles del Gobierno, y laboralmente hubo obras del Tren Maya, particularmente el Tramo 2 que atravesó municipios desde Candelaria hasta Calkiní, pero la mayor parte de la mano de obra especializada fue traída por la empresa responsable del proyecto desde entidades como Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Estado de México.

Indicó que los trabajadores campechanos sí participaron en la construcción, aunque la mayoría en labores de limpieza, chapeo, colocación de mallas y postes y vigilancia.

Peralta Ramos consideró que una de las principales problemáticas es la falta de capacitación de la mano de obra local, pues las organizaciones sindicales sólo administran contratos colectivos.