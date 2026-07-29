CARTA ABIERTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CON MOTIVO DEL QUINTO INFORME

Al pueblo de Campeche y a quien hoy dice gobernar:

Los ciudadanos que firmamos esta carta no venimos a aplaudir un informe. Venimos a señalar lo que todos vemos en la calle y que no aparece en las fotos oficiales.

¿Qué se hizo con el presupuesto de estos 5 años? Es la pregunta que exige respuesta. Miles de millones de pesos ejercidos sin obras visibles, sin cuentas claras y sin resultados para la gente.

¿Qué obras se hicieron? Ninguna obra trascendente de este gobierno. El Centro Histórico, patrimonio de la humanidad, y el malecón, rostro de nuestra capital, están en pésimas condiciones, sucios, oscuros y abandonados. ¿Esa es la transformación?

La economía está por los suelos. No hay empleo, si hay cierre de empresas; los jóvenes se van y los que se quedan sobreviven. Presumen bienestar mientras el campechano no tiene para lo básico.

Se autorizó deuda de mil millones de pesos a pagar en 20 años. Bancomer le entró al préstamo, ¿bajo qué condiciones? ¿Ese dinero a dónde se invertirá? ¿Se aprueba a un mes de arrancar el año electoral, en eso se invertirá?

La seguridad se perdió. Lo que antes era tranquilidad hoy son ejecuciones, desaparecidos, robos, asaltos a plena luz del día. Se habla de crimen organizado, tráfico de humanos, de armas, narcotráfico y consumo. Campeche ya no es seguro y ustedes lo saben.

Salud en ruinas. Falta de medicamentos en hospitales, niños con cáncer sin tratamiento, personal sin insumos. ¿De qué sirve un informe si no hay ni para el paracetamol?

El fracaso es evidente en Movilidad. El Tren Ligero costó 5 mil millones de pesos tirados, que no sirve. El sistema Ko’ox improvisado, sin planeación, con rutas recortadas. Y las apps de transporte que la propia Artec declara ilegales, pero que circulan porque ustedes no ponen orden.

¿Y el campo y el mar? ¿De verdad creen que el Plan Campeche de leche y arroz es la solución a la grave crisis del campo y del mar? Los campesinos sin apoyo, los pescadores sin captura, sin diésel, sin futuro. Una despensa no resuelve 5 años de abandono.

Este no es un gobierno de resultados, es un gobierno agónico que ya se va, dejando a Campeche peor de como lo encontró.

No queremos más propaganda. Queremos cuentas, obras, medicamentos, empleo y seguridad.

*¡Campeche exige respuestas, no informes maquillados! *

*ATENTAMENTE*

NELSON GALLARDO ORDÓÑEZ

CARLOS MANUEL NÚÑEZ PÉREZ

JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

MANUEL CRUZ BERNÉS

LEANDRO DZIB REYES

ANTONIO MORENO BERNÉS

LORENZO CHIM CAAMAL

Ciudadanos Libres de Campeche

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de julio de 2026.