EL ESTADO PROTEGE A POLICÍAS QUE REPRIMIERON Y COMETIERON ABUSO SEXUAL CONTRA MUJERES MANIFESTANTES EN DOS MIL VEINTICINCO, DENUNCIAN

En sus redes sociales, la organización no gubernamental identificada como Unión contra Defensores de lo Indefendible denunció protección y encubrimiento por parte del Estado hacia policías que el veintiocho de septiembre de dos mil veinticinco violentaron derechos humanos e incurrieron en abuso de autoridad y abuso sexual contra mujeres que se manifestaban de forma pacífica afuera del Palacio Legislativo, en protesta contra el nombramiento de quien señalan como agresor, Juan Pedro Alcudia, como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El texto difundido señala: “En Campeche, el veintiocho de septiembre de dos mil veinticinco, el Estado violentó y encubrió, y aún hoy los procesos contra los elementos policiacos siguen bloqueados porque el poder protege a las agresoras y agresores con uniforme. También es violencia cuando agentes del Estado usan el uniforme como arma, desnudan sin consentimiento y penetran un cuerpo con sus dedos bajo el pretexto de una supuesta revisión de rutina; además les negaron la revisión del médico legista para ocultar el estado en el que llegaron a la Fiscalía”.

Y agregó: “No es procedimiento, es violencia sexual, es tortura, es un crimen de poder, es una violación brutal a los derechos humanos; no es protocolo, es abuso; no es rutina, es dominación y castigo desde el Estado que no puede ni debe normalizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. El uniforme no protege, encubre, y lo que hicieron es un crimen que exige denuncia, castigo y justicia sin privilegios”.