¿CINISMO O PERVERSIDAD? ASEGURA JAKSON VILLACÍS QUE NADIE LE HABÍA DICHO DE IRREGULARIDADES QUE OBSTRUYEN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

-PROMETIÓ “UN CAMBIO MUY IMPORTANTE”: MANUEL NOVELO

Manuel de Atocha Novelo Chávez, encargado del área de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, reveló que en reciente reunión, el fiscal general del Estado, Jakson Villacís Rosado, le dijo que nadie le había dicho de las irregularidades que obstruyen la impartición de justicia en la Isla y prometió “un cambio muy importante”.

Lo anterior, al exponerle que las problemáticas no son nuevas, aunque nunca antes se había logrado la unidad entre abogados para enfrentarlas de manera directa, lo que permitió por primera vez que el fiscal viniera a la Isla a escuchar las quejas del gremio y de la sociedad.

“Le planteamos las constantes quejas por falta de una justicia pronta y expedita, pues pese a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los tiempos de resolución no han mejorado y, por el contrario, existen carpetas de investigación que tardan más de un año en integrarse y, en muchos casos, son devueltas para correcciones, lo que retrasa aún más los procesos. El nuevo sistema se vendió como una solución para agilizar la justicia, pero en la práctica no ha cumplido con esa expectativa”, afirmó.

Novelo Chávez también denunció el trato inadecuado de algunos ministerios públicos, quienes —dijo— incurren en actitudes de falta de respeto hacia abogados y ciudadanos, además de generar largas esperas y citas diferidas que terminan por desgastar a las víctimas, algunas de las cuales prefieren no dar seguimiento a sus casos.

Uno de los principales problemas, apuntó, radica en la revisión interna de las carpetas de investigación, donde áreas administrativas regresan los casos para ajustes, incluso después de largos periodos de integración, lo que obliga a reiniciar procesos y genera frustración y desconfianza entre quienes buscan justicia.

En cuanto a las causas estructurales, mencionó la falta de personal y recursos como uno de los principales obstáculos, señalando que muchos profesionistas han dejado sus cargos debido a los bajos salarios en Vicefiscalía.