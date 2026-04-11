sábado, abril 11, 2026
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ENREDES: ¿A QUIÉN CULPARÁ LA 4T DE LA EXPLOSIÓN EN LA REFINERÍA DE DOS BOCAS, AL PORTERO DE NOCHE, AL PERSONAL DE LIMPIEZA O AL NEOLIBERALISMO?: DRESSER

Ante el reporte de un medio impreso de que la Refinería de Dos Bocas acumula al menos 4 incendios, y que tras negar fuga asegurando que fue vapor de agua explotó al bodega de coque, la analista política y activista Denise Dresser sentenció: “Van 4 incidentes en tan sólo 24 días. Y cuando el Gobierno investigue dirá que la culpa es del portero de noche, el personal de limpieza, el último que aseguró una tuerca o el neoliberalismo”.

Y agregó que o tal vez usará los típicos eufemismos de la 4T:

-“Evento de liberación energética no programada en fase de ajuste operativo”.

-“Incidente menor de autooptimización térmica dentro del proceso de consolidación de la soberanía energética”.

-“Manifestación transitoria de calor asociada al arranque exitoso de la refinería”.

-“Situación bajo control, sin afectaciones mayores, atendida de inmediato por nuestros equipos altamente capacitados”.

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