“EL PRI ES INMORTAL, NADA MÁS SE QUITARON LA CHAQUETITA TRICOLOR Y SE PUSIERON UNA MORADITA”: DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS

Como parte de su participación en el documental “PRI: Crónica del fin”, el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos aseveró: “El PRI es inmortal. Hoy está más fuerte que nunca, nada más se quitaron la chaquetita tricolor y se pusieron una moradita”.



El medio Político Mx destaca que con fuertes declaraciones sobre el presente político de México, el llamado “Jefe” Diego reapareció, con lo cual arremetió contra Morena al asegurar que es la continuación del viejo PRI.



Recalca que durante su participación en el documental recientemente estrenado por Denise Maerker en la plataforma N+, el excandidato presidencial del PAN en 1994 sostuvo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no desapareció, sino que sigue vigente bajo nuevas siglas, con lo cual se refirió a Morena como la versión actualizada del partido que gobernó México por más de 70 años.