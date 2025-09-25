TRAS LA DECLARACIÓN DE LA MANDATARIA, LA FGECAM ASEGURA QUE SIGUE LA BÚSQUEDA DE LAS 3 PERSONAS EN AGUACATAL

San Francisco de Campeche.- Horas después de que la gobernadora Layda Sansores dijera “no hemos dejado de buscarlos” a familiares de 3 personas desaparecidas en Aguacatal, en el Municipio de El Carmen, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), emitió un comunicado donde asegura que la búsqueda continúa.

El documento expone que se mantienen las acciones de búsqueda y localización, y que desde el primer momento ha brindado atención y acompañamiento los a familiares de las víctimas, “para garantizarles apoyo cercano durante este proceso”.

Las investigaciones están a cargo de la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, reforzando así las labores de búsqueda y esclarecimiento de los hechos, concluye el documento subido a la red social Facebook.