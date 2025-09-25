jueves, septiembre 25, 2025
NO LE CORRESPONDE A LA PRESIDENTA DEFINIR QUIÉN ES CULPABLE O NO, RESPONDE SHEINBAUM A CUESTIONAMIENTO SOBRE EL CASO ADÁN

Al resaltar que dejaron sin palabras a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntan sobre la gravedad del caso Adán Augusto López Hernández, el medio Momento Financiero presentó un video donde una reportera la cuestionó: “¿Si por un lado lo investigó (Adán a Hernán Requena), sabía quién era, y por otro si no lo investigó y le encargó del Estado que gobernaba, no es grave el asunto en cualquiera de los escenarios?”, a lo que la mandataria respondió que no le corresponde a ella definir quién es culpable o no.

Lo anterior fue hoy durante la conferencia matutina, y tras el cuestionamiento del caso Adán-Hernán, la mandataria federal respondió: “Tienen que seguir las investigaciones, no le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía en este caso del Estado y si es requerida la General de la República, pues tiene que hacer las investigaciones, de las cuales tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no, pero todo tiene que tener pruebas, así es el Sistema Penal Acusatorio en nuestro país”.

Y prosiguió: “Todo tiene que tener evidencias, no es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que ésta sea, presuntos d3lincu3ntes también”.

