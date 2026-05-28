MIENTRAS DORMÍAS, APROBARON APLAZAR LA ELECCIÓN JUDICIAL AL 2028 CON REGALAZO PARA MAGISTRADOS ELECTORALES

Con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Reforma Judicial 2.0, con lo cual la elección judicial se mueve al 2028, pero además Morena logró también que magistrados del Tribunal Electoral puedan reelegirse en 2028, incluso algunos podrían llegar hasta 17 años en el cargo.

También, hay cambio de reglas para candidaturas, boletas y evaluación de aspirantes.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz expuso que Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, pidió retirar la reserva, pues dijo que era una vergüenza y que no debían hacer el ridículo nacional.

Asimismo, agregó, “hubo desmadre en la votación en lo particular, pues pidieron votar por separado ese regalo a magistrados pero la Mesa Directiva dijo que la mayoría se negó (a mano alzada), a lo que diputadas denunciaron que en el pleno había personas que no eran legisladoras levantando la mano y pidieron repetir la votación en tablero electrónico, lo que Morena rechazó”.

Ahora el Tribunal Electoral podrá resolver nulidades por intervención extranjera con magistrados electorales beneficiados por esta reforma, finalizó Juan Ortiz.