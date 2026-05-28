jueves, mayo 28, 2026
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FUERTES VIENTOS TIRAN POSTES DE LA CFE EN LA ISLA AGUADA-CARMEN

Por las fuertes rachas de viento, al menos 4 viejos postes de concreto colapsaron ayer por la noche sobre uno de los carriles de la carretera federal Isla Aguada–Ciudad del Carmen, entre los kilómetros 33 y 34, generando situación de alto riesgo para automovilistas y transportistas.

Parte de las estructuras quedaron sobre la carpeta asfáltica, lo que dificulta el paso de vehículos y pone en peligro a conductores, motociclistas y unidades de carga pesada que transitan constantemente por la zona.

Habitantes y usuarios de la carretera hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para atender el problema y evitar un accidente mayor.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras la circulación se mantiene con precaución en espera del retiro de los postes y las reparaciones correspondientes.

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