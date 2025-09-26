OPINIÓN: SIGUE EL REVANCHISMO DE LA 4T, MIENTRAS AMÉRICA AZAR PERMANECE BLINDADA

PERSECUCIÓN SELECTIVA: AHORA VAN CONTRA LA EX TITULAR DEL DIF ESTATAL.

Por: Enrique Arellano

Primero que nada, gracias a todas las personas que siguen confiando y denunciando los actos de corrupción de la llamada “Cuarta Transformación” en Campeche. Sus voces son valientes y necesarias.

Ahora, desde los pasillos del cuarto piso del Palacio de Gobierno, se ha girado una nueva orden: que el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo Villacís abra una carpeta de investigación contra Sonia Castilla, ex directora del DIF Estatal durante el gobierno de Carlos Miguel Aysa González.

¿El motivo? Supuesto peculado en la distribución de medicinas, apoyos económicos, insumos contra el COVID y despensas. Es decir, lo que debía usarse para ayudar a los más vulnerables, hoy es usado para seguir alimentando la narrativa de persecución política.

Y es que ahora, al parecer, no basta con atacar a Alejandro Moreno Cárdenas, sino que el objetivo es borrar por completo cualquier rastro de los gobiernos anteriores, incluso si eso implica usar la justicia como arma política. Ahora también irán en contra de la administración de Carlos Miguel Aysa.

¿Y mientras tanto?

América Azar Pérez, exfuncionaria cuestionada de esta administración, sigue blindada y protegida por el gobierno de Morena, como si aquí la justicia dependiera de a qué bando perteneces.

La pregunta es obvia:

¿Queremos un Campeche donde la justicia se aplique por consigna, o uno donde se investigue a todos por igual?

En 2027, los campechanos tendremos la oportunidad de cerrar el capítulo de impunidad, revanchismo y simulación. El futuro está en nuestras manos.