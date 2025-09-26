EMPRESA LE DA LAS GRACIAS A LA PERIODISTA ADRIANA PÉREZ TRAS MÁS DE 25 AÑOS DE SU PROGRAMA DE RADIO ENFOQUE NOTICIAS

En lo que algunos cibernautas consideran como un nuevo golpe contra la libertad de expresión, la periodista Adriana Pérez Cañedo anunció que hoy 25 de septiembre es su último programa de radio Enfoque Noticias, que condujo durante 25 años, 3 meses y 6 días.

A través de sus redes sociales, Pérez Cañedo, que fue moderadora del segundo debate presidencial de 2024, informó: “La empresa decido romper la relación conmigo”.

La cibernauta Enoé Uranga escribió: “Adriana Pérez Cañedo es una voz comprometida con la verdad y por ello incómoda para el Gobierno de México. En estos tiempos de censura es inevitable ver su despido de Enfoque Noticias como un golpe a la libertad de expresión, pues se trata de una pionera, en muchos sentidos, para las mujeres en el periodismo, con una inigualable trayectoria en TV y radio. Su despido no tiene otra explicación”.

Malas noticias para la libertad de prensa, para el derecho a pensar y opinar con libertad, agregó.