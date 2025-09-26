viernes, septiembre 26, 2025
El 59.3% DE LOS CAMPECHANOS REPRUEBA A LA GOBERNADORA Y SÓLO EL 25.6% CONFÍA EN ELLA: MASSIVE CALLER

De acuerdo con un ejercicio realizado el pasado 23 de septiembre por la encuestadora Massive Caller, bajo responsabilidad de Carlos Campos, sólo el 40.7 por ciento de los campechanos aprueba la gestión de la gobernadora de Campeche, lo que la sitúa en el lugar 24.

Además, en percepción de confianza solamente el 25.6% dijo confiar en ella, colocándole en la posición número 25.

En el rubro de aprobación, por debajo de ella aparecen los gobernadores Libia Denisse García, de Guanajuato y con 40.4%; Joaquín Díaz Mena, Yucatán (40.4); Víctor Castro Cosío, Baja California Sur (35.0); Evelyn Salgado Pineda, Guerrero (33.4); Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala (31.9); Rubén Rocha Moya, Sinaloa (28.8); Salomón Jara, Oaxaca (26.9), y David Monreal Ávila, Zacatecas (18.5).

En percepción de confianza, la “superan” Joaquín Díaz Mena, Yucatán (25.3); Julio Menchaca Salazar, Hidalgo (24.8); Rubén Rocha Moya, Sinaloa (21.3); Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala (18.5); Clara Brugada Medina, Ciudad de México (16.0); Salomón Jara, Oaxaca (15.3), y David Monreal Ávila, Zacatecas (13.2).

