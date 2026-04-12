“LOS TITULARES NO DEBERÍAN PONER A NADIE EN LA MIRA”, EL LLAMADO QUE SACUDE AL PERIODISMO EN MÉXICO

⚠️SE RECOMIENDA DISCRECIÓN AL ESPECTADOR. ⚠️

🔴 El contenido incluye representaciones de violencia con armas y puede resultar perturbador

Un cortometraje incómodo, directo y difícil de ignorar vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que el gremio periodístico conoce demasiado bien: en México informar puede poner en riesgo no solo al reportero, sino también a su familia.



La pieza Bullet Machine lanza un mensaje contundente: “Los titulares no deberían poner a nadie en la mira”. No es una metáfora exagerada. Es una advertencia sobre el costo real de ejercer el periodismo en un país que, aun sin guerra declarada, sigue siendo uno de los más peligrosos para informar.



La violencia contra la prensa no termina en la redacción ni en la cobertura. Se extiende al hogar, a la vida cotidiana y al entorno más cercano de quienes publican información incómoda. Esa es la tensión permanente que el cortometraje exhibe: la responsabilidad de informar frente al riesgo de hacerlo.



El mensaje es claro. No se trata solo de periodistas atacados. Se trata de familias expuestas.



De acuerdo con la organización Article 19, 176 periodistas han sido asesinados en México por ejercer su labor informativa.