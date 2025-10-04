TÓMELO CON CALMA:  DEL ABRAZOS NO BALAZOS, AL BALAZOS NO ABRAZOS

Por Fernando A. Mora Guillén

* Del Abrazos no balazos, al Balazos no abrazos.

* En el Senado no obedecen a la Presidenta.

* Endurecen controles para traslado de Gas y Gasolina.

Esta semana el Presidente de los Estados Unidos, asumió poderes ilimitados para operaciones letales contra los cárteles de las drogas.

Cómo si se tratara de una guerra, los Estados Unidos ha retirado los límites, para atacar y matar a los terroristas (narcotraficantes).

La justificación del Gobierno Norteamericano, es que se ha llegado a un punto crítico, en el que se debe usar la fuerza en defensa propia y de terceros, contra los constantes ataques de las organizaciones terroristas (cárteles).

Donald Trump ha ampliado la cobertura del marco legal, surgida tras el 11 de septiembre. Trump se ha adueñado de la licencia para matar, basándose solo en su opinión.

Tómelo con interés.- El día de ayer, y tras ser aprobada una iniciativa de Ley de Amparo por el Senado de la República, que viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que ese artículo transitorio de retroactividad, no se contemplaba en la iniciativa enviada, y que los Senadores incluyeron esa modificación entre algunas otras, sin consultar al Poder Ejecutivo.

El Senador Adán Augusto Hernández, no está en su mejor momento; su soberbia y actitud prepotente le han puesto en el banquillo de los acusados. Todo es observado, y al interior de su bancada se percibe como un líder débil sin personalidad.

La presidenta Sheinbaum, manifestó estar en contra de la retroactividad de la Ley de Amparo, y una vez más será en la Cámara de Diputados, en donde Ricardo Monreal, deberá enmendar el trabajo, como antes lo hacía en el Senado de la República.

Tómelo con atención. – A casi un mes de la explosión de una Pipa de Gas en el Puente “La Concordia” en Iztapalapa, Ciudad de México, se ha anunciado el endurecimiento de controles, lo que incluye inspecciones obligatorias y pruebas constantes de seguridad.

Se concluye que, hasta hace unas semanas, no había inspecciones, o en su caso, y previo acuerdo, se creía en la palabra de las empresas, para que operaran y circularán sin revisiones ni impedimentos legales.

Los camiones y pipas ahora tendrán gobernador de velocidad, GPS y cámaras, que permitirán tener un mayor control.

