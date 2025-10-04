FRENTE NACIONAL POR LAS 40 HORAS RESPONSABILIZA A LA GOBERNADORA POR REPRESIÓN Y EXIGE DESTITUCIÓN DE JUAN PEDRO ALCUDIA

El Frente Nacional por las 40 Horas y la Ley Sabina Campeche lanzó un pronunciamiento público contra lo que calificó como un acto de represión estatal tras manifestarse por la designación de Juan Pedro Alcudia Vázquez como presidente del Poder Judicial del Estado de Campeche.

En su posicionamiento, el colectivo acusó que la noche del 28 de septiembre el Congreso local impuso en secreto a Alcudia Vázquez, actual consejero jurídico de la gobernadora, a pesar de que enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género con expediente IBEC/QPES/VPG/004/2025, además de otras acusaciones. Recordaron que la Ley 3 de 3 prohíbe que agresores o personas con antecedentes de violencia ocupen cargos públicos, por lo que su nombramiento consideran “ilegal y ofensivo para las mujeres campechanas”.

El Frente denunció que durante la protesta, donde participaron menos de diez personas, el Estado respondió con un “operativo desproporcionado” que derivó en la detención arbitraria de tres manifestantes, quienes fueron víctimas de violencia física y verbal por parte de policías que se negaron a identificarse. Posteriormente, se comprobó que no existía causa legal para su retención.

Añadieron que la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODECHAM) permitió conocer el paradero de las personas detenidas, quienes tras ser liberadas necesitaron atención médica por las lesiones sufridas. El colectivo responsabilizó directamente al gobierno de Morena encabezado por la gobernadora, acusándolo de mantener una política de represión contra la disidencia.

En su mensaje final, exigieron la destitución inmediata de Juan Pedro Alcudia Vázquez, la renuncia de la gobernadora por “imponer a un agresor en el Poder Judicial”, y el cumplimiento de las promesas de no represión. “La protesta no es delito, manifestarse es un derecho”, expresaron al cierre de su comunicado con las consignas “¡Ningún agresor en el poder!” y “¡40 horas ya!”.