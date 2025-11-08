CAMPESINOS DE LOS CHENES ROMPEN ACUERDO ANTE RESPUESTAS INEFICACES DE LA SDA

Infructuoso resultó el diálogo entre los campesinos de Los Chenes y la encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Campeche, Roxana Rivera Peña. Los productores acudieron para exigir una garantía en el precio de la tonelada de maíz, pero al no obtener respuestas efectivas y sentir que solo los mantenían con promesas, lanzaron un ultimátum de 30 minutos para recibir una solución real o proceder a tomar las oficinas de la dependencia.

La tensión aumentó cuando, ante las explicaciones de la funcionaria, uno de los líderes rompió el acuerdo previo que la Secretaría de Gobierno había presentado como compromiso para este día. Señaló que dicho pacto ya no tenía validez ante la falta de resultados y la insistencia de las autoridades en que todo depende de gestiones con instancias federales, lo que terminó de encender el ánimo de los labriegos.