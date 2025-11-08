INICIATIVA DE MORENA PARA REGULAR IGLESIAS ES “CENSURA”, ADVIERTE DAVID PECH TAPIA

El representante del Consejo Ministerial de Campeche, David Pech Tapia, calificó como “grave” la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena para adicionar la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público. Señaló que la propuesta busca controlar lo que los ministros de culto y la población puedan expresar, incluso en redes sociales. “Al aprobarse esta iniciativa, ya no tendríamos la posibilidad de emitir ninguna idea, ningún comentario, ninguna declaración en redes sociales, porque sería un delito, básicamente”, afirmó.

Pech Tapia aseguró que los legisladores están equivocando el rumbo y no consideran que más del 90% de la población mexicana profesa alguna fe. “Se están metiendo en cosas que realmente no tendrían por qué hacer; deberían enfocarse en emitir legislaciones que beneficien al pueblo, no que contravengan su fe o generen división”, sostuvo. Además, hizo un llamado a los legisladores a crear iniciativas que realmente sean de bendición y no intenten imponer censura bajo el pretexto de delitos de odio.