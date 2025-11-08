APLICACIONES DE TRANSPORTE DEBEN CUMPLIR CON LA LEGALIDAD, CONTRIBUIR AL ESTADO Y COBRAR MENOS A TAXISTAS QUE SE INTEGREN

El director de la Agencia Reguladora del Transporte, Eduardo Zubieta Marco, aseguró que no se trata de “una cacería de brujas”, sino de garantizar la legalidad y equidad entre todas las plataformas de transporte. “Tienen que contribuir, tener sus concesiones, hacer sus pagos y aportaciones al estado como todos los demás; si entran, que se sumen los que ya existen”, explicó.

Zubieta Marco señaló que las aplicaciones como Uber, Didi e Indra deben integrarse de manera que beneficien a los taxistas que ya cuentan con permisos. “El cobro para los locales, es decir, los que ya están operando con concesión, tiene que ser menor que el de las nuevas aplicaciones, para garantizar que no pierdan competitividad y que se respete su inversión y derechos”, indicó. Recordó que el anterior director de la ARTEC no implementó esta aplicación para regularizar a todos, por lo que este es un paso importante para equilibrar el transporte en el estado.