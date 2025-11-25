AUMENTÓ DE 26 MIL A 30 MIL EL NÚMERO DE VIVIENDAS DEL BIENESTAR PARA CAMPECHE: LIZ HERNÁNDEZ

La secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, confirmó que en Campeche fue incrementado el número de viviendas que serán construidas, pues pasó de 23 mil inicialmente a 26 mil y ahora serán 30 mil, para beneficio de familias campechanas que coticen de 1 a 2 salarios mínimos, y anunció que ya iniciaron los trabajos de edificación.

Dijo que todos los Municipios tienen la intención de participar en ese programa, y en el caso de Hecelchakán, que se ha negado a firmar el acuerdo para hacerlo, dijo: “Quien no quiera participar se equivoca, porque la realidad es que hay gran demanda de la población en todo el Estado, pues se tiene más de 18 años que no se invierte en vivienda, especialmente en bajo costo”.