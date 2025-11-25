SINDICALIZADOS SE QUEDAN SIN BONOS ATRASADOS POR FALTA DE ACUERDOS ENTRE AUTORIDADES Y SINDICATO

· Ajuste salarial para empleados que ganan menos del salario mínimo se aplicará en diciembre

Los trabajadores sindicalizados de juntas y comisarías quedaron sin los bonos pendientes correspondientes a 2025 tras no existir acuerdos entre la autoridad y el Sindicato de los Tres Poderes para concretar su pago inmediato. El secretario general, José del Carmen Urueta Moha, indicó que estos recursos quedaron aplazados y que, por ahora, no existe fecha definitiva para liquidarlos.

Como medida alterna, ambas partes firmaron una minuta que establece un ajuste salarial para todos los empleados que perciben menos de un salario mínimo, el cual se aplicará en la próxima quincena de diciembre. Esto abarca a quienes actualmente reciben entre mil quinientos y dos mil doscientos pesos por quincena, cuando el ingreso mínimo debería ubicarse cerca de cuatro mil doscientos pesos. El sindicato informó que en enero retomará las negociaciones para definir los bonos de 2026 en adelante, mientras que el cierre del año se centrará en garantizar el pago correcto de qu