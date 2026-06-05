CANACO MANTIENE DENUNCIAS POR ABUSO DE CONFIANZA Y FALSIFICACIÓN TRAS ESCÁNDALO DE LOS VALES

A más de cuatro años del conflicto generado por el programa de Vales Canaco, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) continúa inmersa en procesos legales derivados de presuntas irregularidades detectadas en el manejo de esos recursos. El secretario del organismo, Jesús Quiñónez Loeza, reveló que siguen vigentes denuncias penales por abuso de confianza y falsificación de documentos contra quien resulte responsable, luego de que administraciones anteriores detectaran una falta de liquidez que comprometió el cumplimiento de diversos convenios comerciales.

Quiñónez Loeza detalló que actualmente existen dos casos relevantes en proceso de resolución, relacionados con adeudos de 5 millones 300 mil pesos y 6 millones 200 mil pesos con empresas afectadas por el incumplimiento de los convenios. Estas cantidades forman parte de las obligaciones que la institución ha tenido que enfrentar como consecuencia de las irregularidades detectadas años atrás.

De acuerdo con el dirigente empresarial, las anomalías descubiertas en torno al programa provocaron una serie de demandas por incumplimiento de pagos que siguen impactando las finanzas de la cámara desde 2022. Incluso, durante este año se han emitido sentencias judiciales que obligan a la CANACO a responder por adeudos pendientes derivados de los compromisos adquiridos mediante los Vales Canaco.

El representante empresarial señaló que las denuncias penales fueron promovidas precisamente porque la administración que tomó conocimiento del problema encontró inconsistencias en la documentación y una insuficiencia de recursos que impedía responder a los compromisos económicos adquiridos. A raíz de ello, se iniciaron investigaciones para determinar si existieron responsabilidades derivadas de un presunto abuso de confianza o de la falsificación de documentos relacionados con la operación del programa.