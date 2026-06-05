CUATRO AÑOS DESPUÉS, BRILLIT LANDERO SIGUE ESPERANDO JUSTICIA ENTRE CARPETAS ABIERTAS Y PROCESOS SIN RESOLVER

A casi cuatro años y tres meses de haber denunciado un presunto intento de høm¡c¡d¡ø en su contra, Brillit Stephany Landero Montejo aseguró que su caso continúa atrapado en el sistema judicial sin una resolución definitiva. Aunque, según afirma, los recursos legales promovidos por sus presuntos ∂gr£sør£s ya fueron desechados y rechazados, las dos carpetas de investigación relacionadas con los hechos permanecen abiertas, una en la que figura como víctima y otra en la que aparece como imputada.

Ante la falta de avances, Landero Montejo decidió llevar personalmente su caso hasta la Presidencia de la República. El 22 de junio del año pasado entregó un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exponer la situación; sin embargo, afirma que desde entonces no ha recibido respuestas concretas. También acudió a la Comisión de Derechos Humanos hace aproximadamente ocho meses, donde, según relató, le informaron que ya no podían intervenir debido a que el asunto se encontraba en manos de los juzgados y en instancias superiores de revisión.

La denunciante sostiene que durante el proceso ha enfrentado una serie de obstáculos que alimentan su desconfianza en las instituciones. Acusa que existe corrupción dentro del procedimiento judicial y asegura que sus presuntos ∂gr£sør£s han recibido beneficios que a ella le han sido negados. Incluso señaló que familiares de las personas involucradas tendrían vínculos con instituciones encargadas de procurar justicia, situación que considera ha influido en el desarrollo del expediente. Además, denunció sentirse constantemente vigilada y acosada, al asegurar que ha coincidido con personas relacionadas con el caso pese a haber cambiado de domicilio en varias ocasiones.

Brillit Landero cuestionó que, después de más de cuatro años, el expediente continúe abierto pese a que afirma haber presentado pruebas documentales, registros médicos y otros elementos para sustentar su denuncia. Por ello, solicitó que ambas carpetas de investigación sean revisadas por autoridades fuera de Ciudad del Carmen, ya sea en la capital del estado o a nivel federal, al considerar que no existen condiciones para una revisión imparcial. Mientras el proceso sigue sin concluir, asegura que ella y sus hijos continúan pagando las consecuencias de una justicia que, hasta ahora, no ha llegado.