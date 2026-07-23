ESTALLAN TRANSFORMADORES DE LA CFE Y DEJAN SIN LUZ A LA MORELOS Y A LA FLORES MAGÓN; ¡DE MAL EN PEOR EL SERVICIO!

Momentos de alarma y enojo vivieron vecinos en horas de la noche de ayer miércoles 22 de julio en las colonias Morelos y Ricardo Flores Magón, debido a que dos transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estallaron y los dejaron sin luz.

En Morelos, el equipo electromagnético se ubica en la calle 41, entre 24 y 26, y tras el evento los residentes solicitaron la presencia de cuadrillas de la empresa.

No se reportaron personas lesionadas, sólo una chispas que cayó cerca de una vivienda que casi da lugar a un incendio.

Por otra parte, en la calle 55, entre 36 y 38 de la Flores Magón, los vecinos reportaron que el estallido, tras lo cual cayó una cuchilla, ocurrió también alrededor de las 10 de la noche.

Igualmente lo reportaron a la CFE para que reparara el fallo lo más pronto posible para evitar contratiempos con sus actividades cotidianas.