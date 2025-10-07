QUIERE ANTONIO JIMÉNEZ QUE POLICÍAS RETIREN VEHÍCULOS QUE PERMANEZCAN ESTACIONADOS “TIEMPO EXCESIVO” EN LA VÍA PÚBLICA

San Francisco de Campeche.- El diputado morenista Antonio Jiménez Gutiérrez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Vialidad, para el retiro y envío al corralón de vehículos que permanezcan estacionados por lapsos excesivos y generen afectaciones a la movilidad, al uso de los espacios públicos o representen un riesgo para la seguridad y el bienestar ciudadano.

El legislador plurinominal explicó que el artículo 52 de dicha ley, faculta a las autoridades estatales y municipales de tránsito a retirar únicamente vehículos notoriamente abandonados en la vía pública, por lo cual su propuesta busca ampliar esta facultad para incluir unidades motrices que, sin estar en condición de abandono, permanezcan estacionados durante periodos prolongados.

“Queremos que la autoridad pueda actuar no sólo ante vehículos abandonados, sino también ante aquellos que permanecen estacionados por tiempo excesivo y obstaculizan la movilidad, la seguridad y el bienestar de la comunidad”, subrayó Jiménez Gutiérrez.

La iniciativa también contempla, añadió el legislador guinda, un nuevo párrafo que obliga a las autoridades de tránsito a retirar vehículos estacionados en las inmediaciones de centros escolares, hospitales, clínicas, unidades de emergencia, instalaciones de seguridad pública y espacios recreativos y de atención prioritaria.