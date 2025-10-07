martes, octubre 7, 2025
POBLADORES DE SAN ANTONIO RETIENEN A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y AL PRESUNTO DUEÑO; QUE EL PREDIO LO DISPUTAN AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES

Ocupantes del asentamiento San Antonio, ubicado en la Tercera Ampliación de Pomuch, entre los Municipios de Escárcega y Candelaria, mantienen retenidos a elementos de la Guardia Nacional y a una persona que supuestamente adquirió una extensión de terrenos en disputa ante autoridades federales y estatales.

Al parecer, acompañados de personal de la Profepa, el supuesto nuevo dueño de esas tierras llegó a reclamarlas custodiado por personal de la GN.

Los pobladores le explicaron el problema: el asentamiento está en disputa, y al no llegar a acuerdos retuvieron a los elementos de la Guardia Nacional y al que reclama las tierras, y exigieron la intervención de las autoridades, pues todo indica que el caso está en manos de los gobiernos Federal y Estatal.

