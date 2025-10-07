NACIONAL: EN LA OPOSICIÓN, LÓPEZ OBRADOR ACUSÓ A CARLOS SLIM DE DIRIGIR LA MAFIA DEL PODER; EN EL GOBIERNO, LO CONVIRTIÓ EN SU SOCIO PRINCIPAL: CÓDIGO MAGENTA

Rodrigo Carbajal, director editorial de Código Magenta, señaló que la construcción del aeropuerto de Texcoco nunca estuvo pensada para operar de manera viable, sino como un rescate financiero a empresarios como Carlos Slim. “Lo del aeropuerto de la Ciudad de México no fue ningún manotazo del presidente López Obrador, fue un rescate a Carlos Slim y a sus secuaces para que no cayeran en un default; el lago de Texcoco está inundado, así hubiera estado el aeropuerto”, afirmó. Carbajal criticó que los impuestos del TUA terminen financiando proyectos fallidos de lo que el presidente calificó como “la punta de corruptos”, responsables también de obras como la línea del Metro colapsada o el Tren Maya.

El editorialista advirtió además sobre la creciente influencia de Slim en el sector energético, convirtiéndose en lo que llamó “socio mayoritario de Pemex”, y cuestionó la falta de transparencia en la asignación de contratos estratégicos. “Los principales contratos se le dan al hombre más rico de México sin licitación ni proceso abierto; si no se permite una convocatoria internacional, siempre será esa mafia del poder la que se quede con los recursos”, aseguró Carbajal, haciendo énfasis en la contradicción entre la crítica de López Obrador en la oposición y su alianza en el gobierno.