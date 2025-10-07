FALLA TÉCNICA POSPONE VUELO DE AEROMÉXICO; SERÁ EL MISMO AVIÓN EL QUE SALGA POR LA TARDE

El administrador del aeropuerto internacional de Campeche, Alejandro Iturria Luna, informó que el vuelo matutino de Aeroméxico con destino a la Ciudad de México no despegó a su hora programada debido a una falla técnica detectada por la tripulación momentos antes del despegue. Explicó que el avión se encontraba listo para salir en su horario habitual, pero regresó a plataforma al reportarse la anomalía. “El avión iba a salir en su horario normal, y de repente regresó, reportando una falla técnica; ignoramos cuál sea esa falla, es la información que tengo y la que puedo proporcionar”, señaló.

Iturria Luna aclaró que el vuelo no fue cancelado y que la misma aeronave retomará operaciones por la tarde, una vez superado el inconveniente. Destacó que Aeroméxico cuenta con personal especializado para atender este tipo de reportes y, en caso necesario, con el respaldo técnico de su base en la Ciudad de México. “En aviación, lo más importante es la seguridad de los pasajeros y de la operación; si la tripulación considera que hay un riesgo, tiene toda la prerrogativa de cancelar o posponer un vuelo”, subrayó.