FUERON AL MENOS 20 DISPAROS EN ATAQUES A VIVIENDAS Y VEHÍCULO

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que los ataques ocurridos entre la noche del lunes y la madrugada del martes en las colonias Jardines y 20 de Noviembre dejaron como evidencia al menos 20 casquillos percutidos calibre nueve milímetros, sin reportarse personas lesionadas ni detenidos.

De acuerdo con los avances de la investigación, el primer ataque se registró en la calle Noche Buena de la colonia Jardines, donde fueron localizados seis casquillos frente a un domicilio. Las primeras indagatorias señalan que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron las detonaciones antes de escapar.

El segundo hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada del martes, en la calle Oznerol Pacheco de la colonia 20 de Noviembre. En el lugar se contabilizaron 14 impactos de bala que dañaron un automóvil y la fachada de una vivienda, presuntamente vinculada con la venta de narcóticos.

La FGECAM informó que se analizan grabaciones de cámaras cercanas y testimonios vecinales para identificar a los responsables, además de haber asegurado los casquillos para su análisis balístico. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida.