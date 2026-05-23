CONDUCTORA PRESUNTAMENTE SE PASA EL ALTO Y PROVOCA APARATOSO CHOQUE EN ESCÁRCEGA

Un motociclista identificado como Daniel Morales resultó lesionado tras verse involucrado en un aparatoso accidente registrado en el cruce de la calle 25 y avenida Justo Sierra Méndez, en el municipio de Escárcega.

De acuerdo con versiones de testigos, Daniel circulaba con dirección a la terminal de autobuses cuando presuntamente un automóvil azul invadió la vía al no respetar el alto correspondiente, provocando el fuerte impacto contra la motocicleta.

Tras el choque, el motociclista terminó con diversos golpes, por lo que socorristas acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios antes de trasladarlo al Hospital General para recibir atención médica. El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, quienes realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido.