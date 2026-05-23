LA PRESIDENTA DE MÉXICO DICE QUE LOS DELINCUENTES SÓLO PUEDEN SER DETENIDOS POR LA INTERPOL EN OTRO PAÍS: SIMÓN LEVY

En una publicación difundida a través de sus redes sociales, el analista político Simón Levy criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en una mañanera dijo que la Fiscalía hace su investigación y “no hay nada que nos obligue a tener una vigilancia particular”, y que por las órdenes de aprehensión de Estados Unidos contra personajes políticos morenistas por supuestos vínculos con el crimen organizado, por las fichas rojas de la Interpol sólo pueden ser detenidos si salen de México.

Simón Levy escribió: “México es el único país donde la que es su Presidenta dice que los delincuentes sólo pueden ser detenidos por la Interpol fuera de México pero dentro no. ¿Quién terminó con fichas rojas de Interpol?”.