sábado, mayo 23, 2026
Lo último:
Nacionales

LA PRESIDENTA DE MÉXICO DICE QUE LOS DELINCUENTES SÓLO PUEDEN SER DETENIDOS POR LA INTERPOL EN OTRO PAÍS: SIMÓN LEVY

En una publicación difundida a través de sus redes sociales, el analista político Simón Levy criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en una mañanera dijo que la Fiscalía hace su investigación y “no hay nada que nos obligue a tener una vigilancia particular”, y que por las órdenes de aprehensión de Estados Unidos contra personajes políticos morenistas por supuestos vínculos con el crimen organizado, por las fichas rojas de la Interpol sólo pueden ser detenidos si salen de México.

Simón Levy escribió: “México es el único país donde la que es su Presidenta dice que los delincuentes sólo pueden ser detenidos por la Interpol fuera de México pero dentro no. ¿Quién terminó con fichas rojas de Interpol?”.

También te puede gustar

REVÉS A LAYDA SANSORES, VULNERARON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO AL TRABAJO DEL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ Y TRIBUNA: MILENIO NOTICIAS

GIL ZUARTH ACUSA MANIOBRA DEL INE Y MORENA PARA CONTROLAR ELECCIÓN DE JUECES

Cachan a pareja haciendo actos indebidos en función de Avatar 2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *